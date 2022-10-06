دخل محطة وقود للعب.. شاهد ما حدث لطفل يمني أمام سيارة دفع رباعي

كشف فيديو صادم عن حادثة حبست أنفاس اليمنيين خلال ثوانٍ قليلة، حين أنقذت العناية الإلهية طفلًا صغيرًا من موت محقق تحت عجلات سيارة ذات دفع رباعي في محطة وقود.
وحسب "العربية نت"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحَدَثٍ كاد يؤدي إلى كارثة، بل إلى فاجعة حقيقية. فقد التقطت كاميرا مثبتة بإحدى محطات الوقود في مدينة الضالع اليمنية، مشهدًا مليئًا باللطف والذعر في آنٍ واحد؛ حيث يظهر فيه طفل يمني وهو يلعب ببراءة داخل محطة الوقود. وخلال تواجده على مقربة من سيارة دفع رباعي كانت متوقفة للتزود بالوقود، انجذب الصغير فجأة بلهفة طفولية للعبث في مقدمتها الأمامية في غمرة انشغال السائق، الذي كشف لاحقًا -وفق شهود عيان- أنه لم يخطر بباله أن طفلًا تسلل بخفة للعب بأضواء السيارة. دون أن يراه أو ينتبه لوجوده.
لكن العناية الإلهية أنقذت الطفل الصغير من الموت تحت عجلات السيارة، لنشاهده بعد ثوانٍ عائدًا إلى مكانه مع أقرانه دون أن يصاب بخدش؛ لكن الفيديو لم يكشف تفاصيل ما حدث؛ فربما نبّه أحد السائق لوجود الطفل، وربما سقط أرضًا دون أن تدهسه العجلات.
وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع في مختلف المنصات الاجتماعية؛ حيث وثّق نجاة الصغير من حادثة دهس مؤكدة؛ لتنهال تعليقات الجمهور التي اتسمت بطابع من التوعية المجتمعية للآباء والأمهات، بضرورة الاهتمام برعاية صغارهم ومراقبتهم طوال الوقت عند تواجدهم في أماكن تحمل لافتات تحذيرية. كما دعا المعلقون إلى عدم ترك الأطفال يغيبون عن أنظار الأهل للحظة واحدة، ومنعهم من اللعب في أماكن تُعرض حياتهم للخطر.