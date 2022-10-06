دخل محطة وقود للعب.. شاهد ما حدث لطفل يمني أمام سيارة دفع رباعي

وحسب "العربية نت"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحَدَثٍ كاد يؤدي إلى كارثة، بل إلى فاجعة حقيقية. فقد التقطت كاميرا مثبتة بإحدى محطات الوقود في مدينة الضالع اليمنية، مشهدًا مليئًا باللطف والذعر في آنٍ واحد؛ حيث يظهر فيه طفل يمني وهو يلعب ببراءة داخل محطة الوقود. وخلال تواجده على مقربة من سيارة دفع رباعي كانت متوقفة للتزود بالوقود، انجذب الصغير فجأة بلهفة طفولية للعبث في مقدمتها الأمامية في غمرة انشغال السائق، الذي كشف لاحقًا -وفق شهود عيان- أنه لم يخطر بباله أن طفلًا تسلل بخفة للعب بأضواء السيارة. دون أن يراه أو ينتبه لوجوده.