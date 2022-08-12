لم يرصد منذ عقد بأمريكا.. "شلل الأطفال" في مياه الصرف بنيويورك!

وتابع: "مع انتشار شلل الأطفال في تجمعاتنا هناك، لا يوجد ببساطة ما هو أكثر ضرورة من تطعيم أطفالنا لحمايتهم من هذا الفيروس، وإن لم تكونوا قد حصلتم على اللقاح أو حصلتم عليه غير كامل كبالغين، فمن فضلكم اختاروا الآن الحصول عليه. شلل الأطفال يمكن الوقاية منه تمامًا، وعودته للظهور يجب أن تكون جرس إنذار لنا جميعًا".