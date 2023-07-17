ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في كوريا الجنوبية إلى 39 شخصًا

وكان الرئيس -الذي يقوم حاليًا بزيارة خارج البلاد- قد عقد اجتماعًا عن بُعد لبحث الاستجابة للكارثة. ودعا السلطات إلى بذل أقصى جهد لمساعدة الأشخاص الذين تضرروا من الأمطار الغزيرة، وتعهد بتقديم الدعم للتعافي من تداعيات الكارثة بما يشمل تصنيف المناطق المتضررة على أنها مناطق كوارث خاصة.