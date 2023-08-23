مقتل 17 عاملًا بانهيار جسرٍ قيدَ الإنشاء للسكك الحديدية بالهند.. ويجري البحث عن مفقودين

تَسبب انهيار جسر للسكك الحديدية قيد الإنشاء، بمنطقة سايرانج في ولاية ميزورام شمال شرقي الهند، في مصرع ما لا يقل عن 17 عاملًا؛ فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين.
وذكرت صحيفة hindustan times، أنه كان هناك 40 عامل بناء على الجسر، الذي تم بناؤه لربط السكك الحديدية حتى أيزاول، وقت وقوع الحادث.
وقال ضابط شرطة، وفق "روسيا اليوم": "تم انتشال 17 جثة من تحت الأنقاض حتى الآن، ولا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين".
وأفاد سابياساتشي دي، كبير مسؤولي العلاقات العامة في شركة Northeast Frontier Railway، بأن الجسر الذي انهار كان جزءًا من مشروع السكك الحديدية الهندية لربط جميع عواصم الولايات في المنطقة الشمالية الشرقية؛ مبينًا أن الجسر كان قيد الإنشاء منذ عدة سنوات.
وأضاف: "لم نتأكد بعدُ من سبب الحادث وعدد الأشخاص الذين كانوا على متنه بالفعل عندما وقع الحادث".
وأعرب رئيس وزراء ولاية ميزورام، عن حزنه إزاء الحادث، وقال: "انهار اليوم خط السكة الحديد قيد الإنشاء فوق الجسر في سايرانج.. توفي ما لا يقل عن 15 عاملًا، عملية الإنقاذ جارية".