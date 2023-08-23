مقتل 17 عاملًا بانهيار جسرٍ قيدَ الإنشاء للسكك الحديدية بالهند.. ويجري البحث عن مفقودين

وأفاد سابياساتشي دي، كبير مسؤولي العلاقات العامة في شركة Northeast Frontier Railway، بأن الجسر الذي انهار كان جزءًا من مشروع السكك الحديدية الهندية لربط جميع عواصم الولايات في المنطقة الشمالية الشرقية؛ مبينًا أن الجسر كان قيد الإنشاء منذ عدة سنوات.