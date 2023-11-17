بـ12 قذيفة مضادة للتحصينات.. شاهد: كيف أجهزت "القسام" على قوة خاصة إسرائيلية

وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 55 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، و372 قتيلاً منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.