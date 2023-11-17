بـ12 قذيفة مضادة للتحصينات.. شاهد: كيف أجهزت "القسام" على قوة خاصة إسرائيلية

أظهر مقطع فيديو نشرته كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، نجاح استهداف قوة خاصة إسرائيلية تحصنت بأحد المباني في بيت حانون شمال قطاع غزة.
وبحسب مشاهد الفيديو، فقد أجهز مقاتلو الحركة باستخدام الرشاشات و12 قذيفة مضادة للتحصينات والدروع، على قوة خاصة إسرائيلية حاولت التحصن داخل أحد المباني في بيت حانون.
ويظهر في المقطع المرئي انهيار أجزاء من المبنى على رؤوس الجنود الإسرائيليين، بعد أن توالت القذائف المضادة للتحصينات الواحدة تلو الأخرى، لتجهز عليهم في بضع دقائق.
وبلغ عدد قتلى الجيش الإسرائيلي نحو 55 قتيلاً منذ بداية العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة يوم 27 أكتوبر الماضي، و372 قتيلاً منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه.