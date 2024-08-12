بعد وفاة مشهورة صينية على الهواء.. ماهو"الموكبانغ"؟ ولماذا أعلنت الصين محاربته؟

كان الحزب الشيوعي الصيني قد حظر في وقتٍ سابقٍ، نشر أيّ فيديوهات أو صورٍ أو منشوراتٍ للتباهي بالثروات الباذخة، كما حدث مع وانغ هونغ كوانشينغ؛ الملقبة بـ"كيم كارداشيان الصين"، التي اعتادت التفاخر بأنها لا تخرج من منزلها إلا وهي ترتدي مجوهرات بقيمة لا تقل عن 1.4 مليون دولار.