بعد وفاة مشهورة صينية على الهواء.. ماهو"الموكبانغ"؟ ولماذا أعلنت الصين محاربته؟

أعلنت الصين، الأسبوع الماضي، حملة صارمة تستهدف المشاهير ومقدّمي البث المباشر، الذين يدخلون في تحديات لأكل كميات كبيرة من الطعام، على الهواء مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحذّرت عبر إصدار إرشادات جديدة من "هدر الطعام"، حسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.
وبحسب وسائل إعلام صينية، في شهر يوليو الماضي، تُوفيت فتاة تُدعى بان شياوتينغ؛ في أثناء بث مباشر بسبب الإفراط في تناول الطعام، و"شياوتينغ" مشهورة صينية تبلغ من العمر 24 عاماً متخصّصة في "الموكبانغ".
اشتهرت "شياوتينغ"؛ التي كانت تتمتع بوزن زائد، بتناول كميات كبيرة من الطعام خلال بثها المباشر الذي غالباً ما يستمر لساعات كل يوم، إذ كانت تبث لأكثر من 10 ساعات، وكانت تتناول أكثر من 10 كيلوغرامات من الأطباق المختلفة.
وبحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية، فإن مدونة طعام شهيرة تُدعى ميريس؛ دخلت خلال مايو الماضي، تحدياً لتناول 100 سيخ من قطع الدجاج الحار، إلى جانب كميات كبيرة من البطاطس والمعكرونة، وذلك خلال بث مباشر بداخل أحد المطاعم الصغيرة جنوبي البلاد.
وعقب ساعات من محاولتها إنهاء تلك الوجبة الكبيرة، أعلنت استسلامها تاركة خلفها كمية كبيرة من الطعام المهدر، إذ طلبت من أحد النادلين أن يأخذه بعيداً عنها، بحجة أنها وصلت إلى الحد الأقصى من التخمة.
ورغم أن تلك التحديات المتكرّرة أكسبت ميريس؛ 300 ألف مشترك على يوتيوب، فإنها أزعجت الحكومة الصينية، بحسب الصحيفة اللندنية.
أصدرت بلدية بكين لائحة إرشادات من 31 بنداً بهدف تنظيم ما أطلقت عليه "مقاطع الفيديو التي تحرّكها أعداد المشاهدات"، إذ تضمنت تحذيراً صريحاً من "هدر الطعام" بجانب مواضيع أخرى.
ولم يتضح بعد ما التأثير الذي ستخلفه هذه اللوائح على آلاف ما يسمون "الموكبانغ"، وهم المؤثرون الذين يلتهمون كميات كبيرة من الطعام خلال بث مباشر عبر الإنترنت.
حتى الأحد، لا يزال من الممكن العثور على مقاطع فيديو لـ "الموكبانغ" على منصات التواصل الاجتماعي الصينية الشهيرة، بما في ذلك "ويبو" و"دويون"، بحسب الصحيفة البريطانية.
ومع ذلك، فإن قرار الحزب الشيوعي الصيني بفرض قيودٍ صارمة على 15.8 مليون من مقدّمي البث المباشر والمؤثرين المحترفين في البلاد، مرتبط بالتباطؤ الاقتصادي المستمر، طبقاً لـ "التلغراف".
كان الحزب الشيوعي الصيني قد حظر في وقتٍ سابقٍ، نشر أيّ فيديوهات أو صورٍ أو منشوراتٍ للتباهي بالثروات الباذخة، كما حدث مع وانغ هونغ كوانشينغ؛ الملقبة بـ"كيم كارداشيان الصين"، التي اعتادت التفاخر بأنها لا تخرج من منزلها إلا وهي ترتدي مجوهرات بقيمة لا تقل عن 1.4 مليون دولار.
وحاول الحزب الشيوعي الصيني في الماضي، الحد من انتشار "الموكبانغ"، ففي عام 2021 فرضت البلاد قانوناً لمكافحة إهدار الطعام يحظر على مدوني الفيديو صنع وتوزيع مقاطع فيديو عن الإفراط في تناول الطعام عبر الإنترنت، مع فرض غرامات تصل إلى 100 ألف يوان (نحو 14 ألف دولار أميركي).