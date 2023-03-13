حول العالم في صورة: في فرنسا.. عاصمة النور تصبح مكبًا للقمامة.. ما القصة؟

ويحتج عمال النظافة على رفع الحد الأدنى العام لسن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، الذي أقره مجلس الشيوخ الفرنسي قبل أسبوع تقريبًا، ويرون أنه غير منصف لأشخاص بدؤوا العمل في سن مبكرة.