بالفيديو: اكتظاظ محطات الوقود في إيران.. وترقُّب في طهران للرد الإسرائيلي

وفي مقطع فيديو متداوَل نشاهد صفوفًا طويلة من السيارات، وازدحامًا غير عادي على محطات الوقود في أنحاء متفرقة من إيران؛ إذ سارع المواطنون للإيفاء باحتياجاتهم من الوقود في ظل تكهنات باستهداف إسرائيلي وشيك لمصافي النفط الإيرانية ردًّا على الهجوم الصاروخي مساء أمس.