فيضانات تايلاند تغرق هات ياي.. وسكان يتسلقون الأعمدة هربًا من الموت

غرقت مدينة هات ياي، إحدى أكبر مدن جنوب تايلاند، تحت مياه الفيضانات التي بلغ ارتفاعها نحو 3 أمتار، ما أدى إلى غمر الطرق والمباني، واضطر السكان لتسلق الأشجار وأعمدة الكهرباء هربًا من المياه المتصاعدة.
وأعلنت السلطات التايلاندية حالة الطوارئ، وشرعت في تنفيذ عمليات إجلاء عاجلة للسكان والسياح من المناطق المتضررة، مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة التي تسببت في كارثة إنسانية واسعة النطاق.
وبحسب التقارير الرسمية، امتدت الفيضانات إلى عشر محافظات جنوبية، شملت: سورات ثاني، كرابي، ناخون سي ثاممارات، ترانغ، فاتالونغ، ساتون، سونغخلا (التي تضم مدينة هات ياي)، إضافة إلى باتاني، ويالا، وناراثيوات.
ودعت السلطات المواطنين إلى الابتعاد عن مناطق الخطر، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملها على مدار الساعة لتقديم المساعدة الطبية والغذائية، ونقل العالقين إلى مراكز إيواء مؤقتة.
ويرجّح خبراء الأرصاد استمرار الأحوال الجوية السيئة لعدة أيام مقبلة، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع بسبب ضعف البنية التحتية لتصريف مياه الأمطار في المناطق المتأثرة.