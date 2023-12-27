افعلها عند طحن البن.. دراسة تكشف "الإضافة" التي ستُحدث فرقًا واضحًا في مذاق القهوة

واعتاد العديد من صانعي القهوة في المطاعم والمقاهي وضع قطرات من الماء مع حبوب البن؛ لمنع انتشار غبارها وخروجه من المطحنة؛ لكن وبحسب الباحث الكيميائي المشارك في الدراسة، كريستوفر هندون؛ فإنه عندما يتم طحن القهوة مع قليل من المياه؛ فإن ذلك يخفف من الكهرباء الساكنة الناجمة عن عملية الطحن؛ مما يؤدي إلى نكهة أفضل وطعم ألذ، حسب موقع "الحرة".