الأولى من نوعها بالعالم.. أردنية تُرزق بأول مولود بعد 27 سنة زواجاً

وأشار أبو غوش، إلى أن عُمر الزوج 55 عاماً والزوجة 44 عاماً؛ ولهذا السبب تعد الولادة في ظل كل هذه العوامل إنجازاً طبياً فريداً من نوعه، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عاماً من الزواج دون متبرعين.