حول العالم في صورة: وحده في مواجهة الإعصار.. وهذه نتيجة المجابهة

وعلى الرغم من خفض السلطات تصنيف "فيونا" من إعصار إلى عاصفة استوائية إلا أنها كانت قوية كفاية لتعلن الشرطة أنها: "لم تشهد البلاد مثلها من قبل"؛ إذ نادرًا ما تتعرض كندا إلى الأعاصير والرياح القوية؛ إذ تفقد العواصف قوتها عادة بمجرد أن تضرب المياه الباردة في الشمال.