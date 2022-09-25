حول العالم في صورة: وحده في مواجهة الإعصار.. وهذه نتيجة المجابهة

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "أسوشيتيد برس" من مقاطعة نيوفاوندلاند بدولة كندا يقف هذا المنزل وحيدًا في مواجهة الإعصار العاتي "فيونا"، تتلاعب به الرياح الشديدة، حتى خر وسقط في البحر.
ولم يكن هذا المنزل هو الضحية الوحيدة لـ"فيونا"، الذي ضرب الساحل الكندي، وأدى إلى سقوط خطوط الكهرباء، كما جرف المنازل من على الشاطئ إلى البحر.
وعلى الرغم من خفض السلطات تصنيف "فيونا" من إعصار إلى عاصفة استوائية إلا أنها كانت قوية كفاية لتعلن الشرطة أنها: "لم تشهد البلاد مثلها من قبل"؛ إذ نادرًا ما تتعرض كندا إلى الأعاصير والرياح القوية؛ إذ تفقد العواصف قوتها عادة بمجرد أن تضرب المياه الباردة في الشمال.
وتسببت العاصفة في قطع خطوط الكهرباء عن مئات الآلاف من الكنديين في مقاطعات نوفا سكوشا الأطلسية، وجزيرة برنس إدوارد، ونيوفاوندلاند، ونيو برونزويك، وكذلك في أجزاء من مقاطعة كيبيك.
وبحسب تقارير إعلامية، فقد تسببت العاصفة في جرف نحو 20 منزلاً إلى البحر في مقاطعة نيوفاوندلاند. ووصف أحد الصحفيين المحليين -وفقًا لشبكة "سي بي سي" الكندية- ما شاهده بـ"المرعب"، قائلاً: "هناك مبنى سكني اختفى بالفعل. هناك شوارع بأكملها اختفت".
ولحسن الحظ لم تحدث أي أضرار بشرية، واقتصرت الخسائر على الأضرار المادية.
وكانت العاصفة فيونا قد ضربت دولتَي بورتوريكو وجمهورية الدومينيكان منذ بضعة أيام مُتسببة في خسائر كبيرة على المستويَيْن المادي والبشري.