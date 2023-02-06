تركيا تطالب "تويتر" بالتحلي بالمسؤولية بشأن "بيانات الزلزال"

وكتب ألتون تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "في مثل هذه الحالة الطارئة، من الضروري أن تولي إدارة تويتر اهتمامًا خاصًا، بتدقيق المنشورات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم، لمنع نشر المعلومات المضللة عبر المنصة، كونها يمكن أن تؤثر على سير عمليات الإنقاذ، وتكلف الناس أرواحهم".