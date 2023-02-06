تركيا تطالب "تويتر" بالتحلي بالمسؤولية بشأن "بيانات الزلزال"

أكد رئيس قسم الاتصالات في الإدارة الرئاسية التركية، فخر الدين ألتون، أن أنقرة تتوقع من "تويتر" أن يتعامل بمسؤولية مع البيانات المتعلقة بالزلزال الذي هزّ تركيا اليوم.
وكتب ألتون تغريدة عبر "تويتر"، قال فيها: "في مثل هذه الحالة الطارئة، من الضروري أن تولي إدارة تويتر اهتمامًا خاصًا، بتدقيق المنشورات المتعلقة بالزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم، لمنع نشر المعلومات المضللة عبر المنصة، كونها يمكن أن تؤثر على سير عمليات الإنقاذ، وتكلف الناس أرواحهم".
وكان زلزال بقوة 7.4 درجة قد ضرب محافظة كهرمان مرعش في تركيا، فجر اليوم، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف مئات القتلى والجرحى.
وتم الإبلاغ عن أضرار في عدة مناطق من سوريا، كما شعر بالزلزال في العاصمة اللبنانية بيروت، وبحسب وزارة الصحة السورية، تسبب الزلزال بمقتل وإصابة المئات.