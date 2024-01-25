جرس إنذار لترك المريض النفسي دون علاج.. أحرق رجلاً حيًا ومحكمة كويتية رفضت محاكمته

في جرس إنذار لترك المريض النفسي دون علاج، قضت محكمة الجنايات الكويتية، بعدم جواز محاكمة مواطن كويتي لإصابته بمرض عقلي وإيداعه الطب النفسي، بعد أن سكب البنزين على مواطن آخر وأشعل النار فيه حتى فارق الحياة.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار ضويحي الضويحي، في قضية قتل مواطن كويتي مع سبق الإصرار والترصد، بعدم جواز محاكمة مواطن لإصابته بمرض عقلي وإيداعه الطب النفسي بعد ثبوت وجود ملف له لدى الطب النفسي وأنه غير مسؤول عن تصرفاته.
وكان المتهم قد سكب البنزين على مواطن وأشعل النار فيه حتى فارق الحياة بسبب خلافهما على موقف سيارة.