جرس إنذار لترك المريض النفسي دون علاج.. أحرق رجلاً حيًا ومحكمة كويتية رفضت محاكمته

في جرس إنذار لترك المريض النفسي دون علاج، قضت محكمة الجنايات الكويتية، بعدم جواز محاكمة مواطن كويتي لإصابته بمرض عقلي وإيداعه الطب النفسي، بعد أن سكب البنزين على مواطن آخر وأشعل النار فيه حتى فارق الحياة.