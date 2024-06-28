بالرغم من وجود أكثر من 650 ألف مشرد في أمريكا.. المحكمة العليا تمنع نوم المشردين في الشوارع

سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة اليوم الجمعة للسلطات في المدن بفرض حظر على نوم المشردين في الأماكن العامة والشوارع، بما في ذلك ولايات الساحل الغربي التي تعاني نقصًا في مراكز الإيواء، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".