روسيا تعترض 3 طائرات بريطانية في أجوائها.. وتنشر فيديو للواقعة

وتفصيلاً، ذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "وسائل سيطرة الأجواء الروسية على مياه البحر الأسود، رصدت 3 أهداف جوية تقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي. لتحديد الأهداف الجوية ومنع انتهاك حدود الدولة.. تم رفع زوج من مقاتلات Su-27 من قوات الدفاع الجوي في الجو".