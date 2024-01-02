ظل يحوم حول منزلها لمدة أسبوع.. شاهد.. كلب يقود امرأة إلى اكتشاف مرعب

ظل كلب من نوع "شيبرد" ألماني يحوم لمدة أسبوع حول منزل امرأة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، ورغم المحاولات العديدة منها لإبعاد الكلب لكنه كان يصر على العودة والوقوف أمام منزلها، حتى جاء يوم وقررت ألا تطرده بل سارت خلفه عندما تحرك، وعلى الجانب الآخر من الشارع، قادها الكلب إلى مفاجأة صادمة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قرأت امرأة تدعى كاثرين ديفازيو تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور كلب "شيبرد" ألماني ضال، وأنه يتجول في منطقتها السكنية بمدينة سكرامنتو في كاليفورنيا، مع التشديد على السكان بالحذر ربما يكون الكلب مسعورًا، وما أن شاهدت المرأة صورة الكلب، تذكرت أنها شاهدته مرات عديدة على مدى أسبوع، كان يتجول بالشارع وكانت تبعده كلما رأته يحوم حول منزلها.
وفي اليوم التالي، شاهدت "ديفازيو" الكلب في يقف أمام منزلها، قبل أن يبدأ بالركض نحو الجانب الآخر من الشارع حيث توجد غابة أشجار، ويقف هناك ناظرًا نحوها، ناظرًا في عينيها كما قالت لوسائل إعلام محلية.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن "ديفازيو" قولها: "لا أدري ما الذي دفعني هذه المرة إلى التحرك عبر الشارع نحو الكلب، لكن ما إن اقتربت منه حتى تحرك بهدوء وسط الأشجار داخل الغابة، فتبعته إلى أن فوجئت بهذا الاكتشاف المرعب، حين وقف الكلب بجوار جثة رجل متحللة تحت شجرة.
وحسب الصحيفة، فقد اتصلت "ديفازيو" بالشرطة على الفور، وعندما حضر طبيب شرعي إلى مكان الحادث، أكد أن الرجل قد مات قبل أسبوع كامل من عثور "ديفازيو" عليه.
وذكرت الشرطة أن الرجل هو أحد المشردين في المدينة، وهو صاحب الكلب الهائم على وجهه، وقد حدثت وفاة الرجل بصورة طبيعية.
وحسب الصحيفة، فقد واصل كلب الرجل المجهول التجول في الحي لمدة أسبوعين بعد العثور على جثة صاحبه، وفي نفس الوقت قررت "ديفازيو" تعقب الكلب مرة أخرى.
وتقول "ديفازيو": "كنت أرتدي ملابس داكنة وأتجول في الغابة وبمصباح كهربائي، كما أحضرت امرأتين من جيراني لمساعدتي في العثور على الكلب، من بينهما امرأة تدعى نيكول هارتمان، تعمل مع مجال إنقاذ الكلاب المحلية".
وتضيف "ديفازيو"، أخيرًا وجدناه في الغابة، كان الكلب المسكين يعيش حالة من الحزن عقب وفاة صاحبه.
وقال "هارتمان": "في الوقت الحالي، الكلب حزين ومكتئب، إنه يبكي ولا يأكل ولا يشرب.. لكن الأمر سيستغرق أسبوعًا لتخفيف الضغط النفسي عليه وبعدها سنجد له منزلًا آمنًا وشخصًا يعتني به".