ظل يحوم حول منزلها لمدة أسبوع.. شاهد.. كلب يقود امرأة إلى اكتشاف مرعب

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قرأت امرأة تدعى كاثرين ديفازيو تحذيرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ظهور كلب "شيبرد" ألماني ضال، وأنه يتجول في منطقتها السكنية بمدينة سكرامنتو في كاليفورنيا، مع التشديد على السكان بالحذر ربما يكون الكلب مسعورًا، وما أن شاهدت المرأة صورة الكلب، تذكرت أنها شاهدته مرات عديدة على مدى أسبوع، كان يتجول بالشارع وكانت تبعده كلما رأته يحوم حول منزلها.