إعصار نانمادول يعطّل حركة الطيران والسكك الحديدية في اليابان

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن شركة كيوشو للسكك الحديدية، التي تدير القطارات التي تخدم جزيرة كيوشو الواقعة غرب اليابان، قولها إنها أوقفت عملياتها طوال اليوم، بينما ألغت شركة الخطوط الجوية اليابانية نحو 800 رحلة اليوم.