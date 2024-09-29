"الصحة الخليجي" يُطلق اختبارًا سلوكيًا لمكافحة هدر الطعام وتعزيز الوعي الغذائي

أطلق مجلس الصحة الخليجي اختبارًا سلوكيًا مبتكرًا يهدف إلى تقليل الأثر السلبي لهدر الطعام وزيادة مستوى الوعي بالسلوكيات الصحيحة في حفظ النعمة. يأتي هذا الاختبار كجزء من الحملة الوطنية #خذ_احتياجك، التي تهدف إلى مواجهة التحديات الكبيرة المتعلقة بهدر الطعام في دول الخليج.
وتشير الدراسات إلى أن ثلث الطعام المنتج للاستهلاك البشري يُهدر سنويًا، وهي كمية كافية لإطعام 12% من سكان العالم الذين يعانون من الجوع.
ووفقًا لأبحاث حديثة، فإن أكثر من 60% من هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي يحدث في مرحلة الاستهلاك، خصوصًا في المنازل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها الإفراط في الإعداد والشراء والتخزين غير المناسب.
ويستهدف الاختبار، الذي تم تصميمه بإشراف مجموعة من الخبراء المختصين، أولياء الأمور وكل الفئات العمرية من المراهقين إلى البالغين، ويحتوي على 10 أسئلة تقيس مستوى وعي الأفراد وسلوكياتهم تجاه هدر الطعام. في نهاية الاختبار، يحصل المشاركون على نصائح عملية حول كيفية الحفاظ على النعمة والحد من الهدر.
يُعد هذا الاختبار خطوة هامة نحو تحقيق مستوى أعلى من الاستدامة في دول الخليج، مما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية والمحافظة على الموارد الغذائية للأجيال القادمة، حيث يمكن للمواطنين والمقيمين المشاركة في الاختبار من خلال منصة دليلك الصحي عبر الرابط: food-waste-test – yourhealthguide (ghc.sa).
هذا ويُعتبر تعزيز الوعي والممارسات الصحيحة جزءًا أساسيًا من جهود مجلس الصحة الخليجي لمواجهة مشكلة فقد وهدر الطعام، وهو ما يعد تحديًا كبيرًا يتطلب تعاون الجميع لتحقيق تأثير إيجابي ملموس في المجتمع.