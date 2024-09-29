"الصحة الخليجي" يُطلق اختبارًا سلوكيًا لمكافحة هدر الطعام وتعزيز الوعي الغذائي

ووفقًا لأبحاث حديثة، فإن أكثر من 60% من هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي يحدث في مرحلة الاستهلاك، خصوصًا في المنازل، ويعود ذلك إلى عدة عوامل، من بينها الإفراط في الإعداد والشراء والتخزين غير المناسب.