"إشارات الدماغ".. اكتشاف جديد يُتيح التحكم بالألم المزمن في الرأس

ووفقًا للدراسة، يعاني حوالى واحد من كل خمسة بالغين أمريكيين من ألم مزمن، وهو ألم مستمر أو متكرر يستمر لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ولقياس هذا الألم، يعتمد الأطباء عادة على المرضى لتقييم آلامهم؛ إما باستخدام مقياس رقمي أو مقياس مرئي يعتمد على الرموز التعبيرية؛ لكن مقاييس الألم التي يتم الإبلاغ عنها ذاتيًّا يمكن أن تختلف على مدار اليوم. وقد يعاني بعض المرضى، مثل الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل التواصل بدقة أو تسجيل آلامهم.