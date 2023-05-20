"ضئيلة الحجم" وتقتل مليون شخص سنويًّا.. هنا "أخطر 10 كائنات فتكًا بالإنسان"

كشف تقريرٌ كندي أن البعوض يعتبر من أخطر الكائنات فتكًا بالإنسان؛ حيث يتسبب في قتل مليون إنسان سنويًّا؛ وذلك لحملها العديدَ من الأمراض المعدية والخطيرة؛ مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء وداء الفيل، ومرض شيكونغونيا؛ وهو مرض فيروسي ينتشر عن طريق البعوض في أفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية بشكل أكبر.
وينتشر البعوض عادة في فصل الصيف بشكل أكبر؛ حيث تكون درجات الحرارة أعلى والرطوبة أكثر، ويعتبر الليل هو الوقت الذي تزداد فيه نشاطية البعوض وتصبح أكثر انتشارًا.
وتأتي الحيوانات والكائنات الأكثر فتكًا بالإنسان بناءً على الإحصائيات العالمية للوفيات السنوية، على النحو التالي:
1- البعوض: مليون وفاة سنويًّا.
2. الثعابين: 100 ألف وفاة سنويًّا.
3. الكلاب: 30 ألف وفاة سنويًّا.
4. حلزون المياه العذبة: 20 ألف وفاة سنويًّا.
5. حشرة الخنافس القاتلة: 12 ألف وفاة سنويًّا.
6. ذباب تسي تسي: 10 ألف وفاة سنويًّا.
7. دودة اسكارس - الأمعاء: 2.5 ألف وفاة سنويًّا.
8. التماسيح: ألف وفاة سنويًّا.
9. الديدان الشريطية: 700 وفاة سنوية.
10. فرس النهر: 500 وفاة سنويًّا.