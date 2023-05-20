"ضئيلة الحجم" وتقتل مليون شخص سنويًّا.. هنا "أخطر 10 كائنات فتكًا بالإنسان"

كشف تقريرٌ كندي أن البعوض يعتبر من أخطر الكائنات فتكًا بالإنسان؛ حيث يتسبب في قتل مليون إنسان سنويًّا؛ وذلك لحملها العديدَ من الأمراض المعدية والخطيرة؛ مثل الملاريا وحمى الضنك والحمى الصفراء وداء الفيل، ومرض شيكونغونيا؛ وهو مرض فيروسي ينتشر عن طريق البعوض في أفريقيا وآسيا وشبه القارة الهندية بشكل أكبر.