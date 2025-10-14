مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال شهرين

وأشار الجهاز إلى أن عدد المواليد في مصر تراجع خلال عام 2024 إلى 1.9 مليون مولود، مقارنة بـ2.044 مليون مولود في العام السابق، بانخفاض نسبته 3.7%. كما انخفض معدل المواليد من 19.4 مولودًا لكل ألف نسمة عام 2023 إلى 18.5 مولودًا عام 2024، في استمرار لتراجع النمو السكاني الذي تعمل الدولة على ضبطه ضمن خططها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.