مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال شهرين

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الثلاثاء، أن عدد سكان البلاد في الداخل بلغ 108 ملايين و250 ألف نسمة، وفق بيانات الساعة السكانية المثبتة على مبنى الجهاز في القاهرة.
وأوضحت الإحصاءات أن الزيادة السكانية خلال الستين يومًا الماضية بلغت نحو 250 ألف نسمة، بعدما سجل عدد السكان داخل مصر 108 ملايين نسمة في السادس عشر من أغسطس الماضي.
وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد السكان بواقع 10.5 ملايين نسمة، تلتها الجيزة بـ9.8 ملايين، ثم الشرقية بـ8.1 ملايين، فيما حلت محافظات الدقهلية والبحيرة والمنيا والقليوبية وسوهاج والإسكندرية والغربية ضمن قائمة أعلى عشر محافظات سكانيًا.
وأشار الجهاز إلى أن عدد المواليد في مصر تراجع خلال عام 2024 إلى 1.9 مليون مولود، مقارنة بـ2.044 مليون مولود في العام السابق، بانخفاض نسبته 3.7%. كما انخفض معدل المواليد من 19.4 مولودًا لكل ألف نسمة عام 2023 إلى 18.5 مولودًا عام 2024، في استمرار لتراجع النمو السكاني الذي تعمل الدولة على ضبطه ضمن خططها لتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة.