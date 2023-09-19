بعد 24 ساعة من الجريمة.. "الداخلية" المصرية تعلن الإطاحة بقتلة "الدبلوماسي العُماني"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتورّطين في واقعة مقتل الدبلوماسي العُماني، حيث تمكنت وفي أقل من 24 ساعة، من إلقاء القبض على الجانيَّيْن وهما عاملة نظافة وسائق، قاما بسرقة 14 هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة، و7 ساعات ماركات مختلفة، وكاميرا، وخزينة حديدية، ومبالغ مالية.
وقال بيان وزارة الداخلية المصرية: كشف مُلابسات ما تبلغ بتاريخ (18) الجاري لقسم شرطة #العجوزة بمديرية أمن #الجيزة من (محامٍ - مقيم دائرة قسم شرطة #إمبابة) بغياب موكله (موظف سابق بإحدى السفارات العربية "يحمل جنسية إحدى الدول" -مقيم بدائرة القسم-، وبالانتقال والفحص تمّ العثور على جثة المتغيّب بإحدى غرف شقة سكنه وبه آثار طعنات متفرقة بالجسم، ووجود بعثرة في محتويات الشقة.
وتابع البيان: تمّ تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (عاملة نظافة، سائق - مقيمَيْن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر).
وأضافت "الداخلية" المصرية: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما قررت الأولى أنها تعمل لدى المجني عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبّرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني (قام بتوصيلها إلى الشقة سكن المجني عليه)، وحال وجودها رفقة المجني عليه، قامت بالتعدّي عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة، وقامت بالاستيلاء على (14 هاتفاً محمولاً ماركات مختلفة- 7 ساعات ماركات مختلفة- كاميرا- خزينة حديدية- مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").
ووفق البيان وبمواجهة الثاني أقرّ بمضمون ما سبق، وأفاد بإخفائه المسروقات وقيامه بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تمّ ضبطه".. وتمّ ضبط المسروقات كافة واتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت قد أعلنت سفارة سلطنة عُمان في القاهرة، أمس (الإثنين)، مقتل مواطن عُماني في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.
وقالت السفارة، في بيان، على منصة "إكس": "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عُماني بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، الموافق 18 سبتمبر، وعلى أثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصّة تفاصيل الحادث، وتُعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف مُلابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".
وذكرت وسائل إعلام عُمانية أن المواطن كان يشغل سابقاً منصب المُلحق الإعلامي في السفارة العُمانية بالقاهرة، وأن السلطات المحلية عثرت عليه مُضرجاً في دمائه بمنزله الكائن في حي المهندسين بمحافظة الجيزة.