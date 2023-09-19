بعد 24 ساعة من الجريمة.. "الداخلية" المصرية تعلن الإطاحة بقتلة "الدبلوماسي العُماني"

وقالت السفارة، في بيان، على منصة "إكس": "ببالغ الأسف والحزن، تلقت السفارة خبر مقتل مواطن عُماني بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين، الموافق 18 سبتمبر، وعلى أثره تتابع السفارة مع السلطات المصرية المختصّة تفاصيل الحادث، وتُعرب السفارة عن ثقتها بكفاءة السلطات المصرية في كشف مُلابسات القضية للوصول إلى العدالة المنشودة".