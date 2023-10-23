بعدما فقدوا الأمان.. إقبال "غير مسبوق" للإسرائيليين على شراء الأسلحة

وقال أحمد، وهو حلاق يبلغ من العمر 48 عامًا يقيم في مدينة يافا: "إذا حاولت شراء سلاح، فلن أحصل على ترخيص أبدًا.. لكن إذا أراد إسرائيلي ذلك، فسيعطونه له مجانًا".