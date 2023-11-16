من صيحات الإعجاب إلى صرخات الرعب.. شاهد لحظة سقوط طائرة أثناء عرض جوي

ولكن بعد ثوانٍ، ترتفع الطائرة النفاثة وتعاود الهبوط وهي تحاول أداء مناورة الدوران المتتالي، لكن يبدو أن الطيار فشل في معاودة الارتفاع بالطائرة في الوقت المناسب، حتى إن الطائرة توجهت بمقدمتها رأسًا نحو الأرض، لتصطدم بها وتتحطم وتشتعل فيها النيران، وقد تحولت صيحات إعجاب الجمهور إلى صراخ.