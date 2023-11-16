من صيحات الإعجاب إلى صرخات الرعب.. شاهد لحظة سقوط طائرة أثناء عرض جوي
كشف فيديو مروع عن اللحظة التي سقطت فيها طائرة مقاتلة قديمة، وتحطمت بجانب الطريق واشتعلت فيها النيران، مما أسفر عن مقتل طاقمها المكون من شخصين بعد ثوانٍ فقط من عرض جوي، في الأرجنتين.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 12 نوفمبر الجاري، عندما كانت طائرة التدريب التي تعود إلى الحقبة السوفيتية تؤدي عرضًا في بلدة فيلا كاناس بمقاطعة سانتا شرقي الأرجنتين.
وتُظهر لقطات الفيديو الطائرة وهي تحلق بسرعة 800 كيلومتر في الساعة على ارتفاع منخفض فوق الجمهور الذي تعالت صيحاته ابتهاجًا بالعرض الجوي.
ولكن بعد ثوانٍ، ترتفع الطائرة النفاثة وتعاود الهبوط وهي تحاول أداء مناورة الدوران المتتالي، لكن يبدو أن الطيار فشل في معاودة الارتفاع بالطائرة في الوقت المناسب، حتى إن الطائرة توجهت بمقدمتها رأسًا نحو الأرض، لتصطدم بها وتتحطم وتشتعل فيها النيران، وقد تحولت صيحات إعجاب الجمهور إلى صراخ.
وقالت الشرطة: إن الطيار ومساعده -وهما متخصصان في أداء المناورات الجوية الخطرة- قد لقيا حتفهما قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من الوصول إلى الطائرة.
وقال رئيس إطفاء فيلا كاناس، هوراسيو بيريرا لوسائل الإعلام المحلية: إن الطائرة تحطمت على بُعد أمتار قليلة من المكان الذي كان يحتشد فيه الجمهور للمشاهدة.
وقال عمدة فيلا كاناس نوربرتو جيزي: "لقد تأثرنا جميعًا بالحدث، وشعرنا بالذهول، لقد فوجئ الجميع برؤية اللحظة المروعة لسقوط الطائرة".