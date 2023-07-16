بعدما هزّت الأردن.. صلح عشائري في جريمة قتل إيمان إرشيد

وأضاف أنه "جرت مداهمة منزله وعدة مواقع، ولم يعثر عليه هناك، وما زال البحث عنه جاريًا"، ليعلن الأمن العام في الأردن، بعدها بأيام، تحديد مكان قاتل الشابة في إحدى الجامعات الخاصة؛ موضحة أنه لدى محاصرته من قِبَل رجال الأمن أطلق النار على نفسه.