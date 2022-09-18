عاصفة نادرة تضرب ألاسكا وتجرف المنازل

وفي قرية غولوفين الساحلية "تحيط المياه بالمدرسة، والمنازل فاضت، وهناك منزلان على الأقل عائمان"؛ بحسب ما قالته الخدمات البلدية في فيربانكس، ثاني أكبر مدن ألاسكا.