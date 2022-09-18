عاصفة نادرة تضرب ألاسكا وتجرف المنازل

أفادت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية، بأن عاصفة نادرة القوة تضرب غرب ألاسكا، قد تسببت في تشكّل أمواج ضخمة وفيضانات أدت إلى جرف منازل.
وكتبت الأرصاد الجوية على تويتر: "بقايا إعصار ميربوك تضرب غرب ألاسكا.. خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع أمواج شديدة، وهبوب رياح بقوة إعصار"؛ مضيفة أن "الفيضانات ستزداد" شدتها.
وقال الخبير في المناخ بجامعة ألاسكا ريك ثومان لوكالة "فرانس برس": "هذه بلا شك أقوى عاصفة نشهدها مطلع الخريف في بحر بيرنغ خلال السنوات الخمسين الأخيرة".
وفي قرية غولوفين الساحلية "تحيط المياه بالمدرسة، والمنازل فاضت، وهناك منزلان على الأقل عائمان"؛ بحسب ما قالته الخدمات البلدية في فيربانكس، ثاني أكبر مدن ألاسكا.