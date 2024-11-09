هل يحكم أمريكا من خلف القضبان؟.. "ترامب" على بُعد أسبوعَيْن من مواجهة الحقيقة

فقبل ما يناهز مئة عام ونيف حاول "ديبس" اعتلاء منصب أعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة عبر خوضه غمار الانتخابات الرئاسية عام 1920، في الوقت الذي كان يقضي فيه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات بعد خطاباته ودعواته المناهضة لتدخل بلاده في الحرب العالمية الأولى، وانتقاده إرسال أبناء شعبه لخوض حرب على بُعد آلاف الكيلومترات من الأراضي الأمريكية، ما دفعهم إلى سجنه بموجب قوانين للتجسس ومراقبة الصحف، أقرها الكونجرس وقتذاك، إلا أن الرجل وعد نفسه بعفو رئاسي فور حصوله على المنصب.