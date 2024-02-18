حرب الأردن على المخدرات.. مقتل وإصابة 9 مهربين وضبط مخدرات قادمة من سوريا

وحسب "سكاي نيوز عربية"، جاء في بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الأحد، أن مصدرًا عسكريًا مسؤولاً صرح بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.