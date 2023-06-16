"كارثة القارب الغارق".. مئات الضحايا وسوري يجد شقيقه حياً بين الجثث!

وأجهش السوري محمد (18 عامًا)، الذي نجا من الغرق، بالبكاء عندما رأى شقيقه الأكبر فادي، الذي سافر من هولندا بحثًا عنه، وبكى الاثنان وتعانقا عبر الحواجز المعدنية التي أقامتها الشرطة اليونانية حول مستودع ينام فيه الناجون منذ يومين في كالاماتا، وقال فادي وهو يقبل رأس شقيقه الأصغر مرارًا "حمدًا لله على سلامتك"، وفق ما نقلت "العربية.نت".