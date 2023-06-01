بعد المشاهدات غير المفسرة.. "ناسا" تعقد أول اجتماع علني حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

بعد عام على بدء دراسة في المشاهدات غير المفسر، عقدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أمس الأربعاء، أول اجتماعاتها العلنية عن الأجسام الطائرة المجهولة (يوفو).
وبثت وكالة الفضاء الجلسة التي استغرقت ساعات وضمت لجنة من الخبراء المستقلين، وتضمن الفريق 16 عالماً وخبيراً اختارتهم ناسا، ومنهم رائد الفضاء المتقاعد سكوت كيلي، أول أمريكي يقضي نحو عام في الفضاء.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، يعد الاجتماع خطوة أولى في محاولة تفسير المشاهد الغامضة في السماء، والتي أطلقت ناسا عليها اسم "الظواهر الجوية المجهولة".
وتبحث المجموعة في المعلومات المعلنة المتاحة حول الأمر وما هو مطلوب بشكل إضافي لفهم ما يحدث في السماء، وفقاً لعالم فيزياء الفضاء ديفيد سبيرغل، رئيس اللجنة ومدير مؤسسة سيمونز.
وتعتبر البيانات الحالية وتقارير شهود العيان وحدها غير كافية لتقديم دليل قاطع، ومن الدروس التي تم تعلمها هي الحاجة إلى المزيد من المعلومات عالية الجودة، ولم يشمل الاجتماع أي بيانات عسكرية سرية وعقد في مقر ناسا في واشنطن، وشارك عدد من الأشخاص عن بعد.
ويتوقع صدور تقرير نهائي عن هذه الاجتماعات في أواخر يوليو.