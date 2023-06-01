بعد المشاهدات غير المفسرة.. "ناسا" تعقد أول اجتماع علني حول "الأجسام الطائرة المجهولة"

وتعتبر البيانات الحالية وتقارير شهود العيان وحدها غير كافية لتقديم دليل قاطع، ومن الدروس التي تم تعلمها هي الحاجة إلى المزيد من المعلومات عالية الجودة، ولم يشمل الاجتماع أي بيانات عسكرية سرية وعقد في مقر ناسا في واشنطن، وشارك عدد من الأشخاص عن بعد.