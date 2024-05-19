"إنها تمطر علينا".. شاهد كيف فسّر الخبراء ما حدث لركاب هذه الطائرة

وأوضح أنه في بعض الأحيان عند تشغيل المحركات، وكذلك وحدة تكييف الهواء؛ فإن أي هواء بالقرب من فتحات التهوية يصبح باردًا بسرعة و"مشبعًا" ويتحول إلى ضباب كثيف.