أوروبا تبدأ العمل بنظام الدخول والخروج الرقمي الجديد الأسبوع المقبل

ووفقًا للوائح النظام الجديد، لن يُطلب من المسافرين القيام بأي تسجيل مسبق، حيث سيتم جمع البيانات البيومترية عند أول دخول لهم إلى منطقة شنغن بعد تفعيل النظام، وتشمل هذه البيانات بصمات أربع أصابع وصورة وجه رقمية، على أن تُستخدم لاحقًا لتسهيل عمليات الدخول والخروج عبر بوابات إلكترونية وسيجري تطبيق النظام تدريجيًا خلال ستة أشهر ليصبح ساريًا بالكامل اعتبارًا من 10 أبريل 2026م، وسيتم الاحتفاظ بالبيانات البيومترية وفق معايير اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي (GDPR).