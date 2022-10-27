"وأنت جالس في مكانك".. فيديو: تمرين بسيط يحرق الدهون لساعات

وأوضح هاملتون: "لم نتوقع أبدًا أن تتمتع هذه العضلات بهذا النوع من القدرات. لقد كانت داخل أجسادنا طوال الوقت، ولكن لم يتحقق أحد من قبل من كيفية استخدامها لتحسين صحتنا، حتى الآن. وعندما يتم تنشيط العضلة النعلية بشكل صحيح، يمكن أن ترفع الأيض التأكسدي المحلي إلى مستويات عالية لساعات، وليس فقط لدقائق".