الصين تدخل غينيس بإطلاق 15,947 طائرة مسيّرة في عرض مبهر

سجّلت الصين رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا، ودخلت موسوعة غينيس بعد إطلاق 15,947 طائرة مسيّرة دفعة واحدة، في عرض مبهر تم التحكم فيه بواسطة كمبيوتر واحد.
وجاء هذا العرض ضمن فعاليات مهرجان "ليويانغ الثقافي للمفرقعات والألعاب النارية"، حيث استعرضت شركة HighGreat Innovation قدراتها التقنية في التحكم بأسراب الطائرات المسيّرة (الدرونات) بدقة عالية وأسلوب بصري ساحر.
وقدمت الدرونات لوحات ثلاثية الأبعاد مذهلة في السماء، من أبرزها مجسم لزهرة اللوتس، إحدى أشهر الرموز في الثقافة الصينية، إلى جانب شجرة عملاقة تناثرت منها شعلات من الألعاب النارية بطريقة فنية، كما شكّلت الطائرات مجسمًا ثلاثي الأبعاد لسور الصين العظيم.
ويُعد هذا الإنجاز الأحدث في سلسلة من الأرقام القياسية التي تحققها الصين في مجال عروض الدرونات، إذ سبق أن نظّمت في سبتمبر الماضي عرضًا فنيًا بمدينة شنتشن بمناسبة اليوم الوطني، شاركت فيه أكثر من 10 آلاف طائرة مسيّرة شكّلت مجسمات ثلاثية الأبعاد.
وتسعى الفرق التقنية الصينية حاليًا إلى تجاوز الرقم القياسي الجديد، حيث تخطط لإطلاق عرض يشارك فيه أكثر من 20 ألف طائرة مسيّرة خلال الفترة المقبلة.