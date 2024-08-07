تتحرك بسرعة أكبر 10 مرات من الرصاصة.. "الأرض" تستعد لخطر اقتراب صخرة "أبو فيس" الفضائية الضخمة

وترك "أبوفيس" انطباعًا سيئًا للغاية؛ لدرجة أنه سمي على اسم "إله الفوضى والظلام" في المعتقدات المصرية القديمة، وفق الصحيفة؛ بحيث لم يتمكن العلماء حتى مارس 2021 من استبعاد إمكانية اصطدام "أبوفيس" بالأرض خلال الـ100 عام المقبلة على الأقل.