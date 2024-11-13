لمحاربة تجارة الإقامات.. قانون جديد للإقامة بالكويت

في حين نصت مادة أخرى على أنه "يُحظر على صاحب العمل أو مستقدم الأجنبي تشغيله في غير غرض استقدامه أو تمكينه أو تسهيل عمله لدى الغير من دون ترخيص من وزارة الداخلية، أو الامتناع دون وجه حق عن سداد مستحقاته، ويحظر على الأجنبي العمل لدى الغير من دون إذن من جهة عمله الحكومية أو من الجهات المختصة، وفي جميع الأحوال يُحظر على الغير إيواء أو استخدام الأجنبي سواء كانت إقامته سارية أو منتهية، كما يُحظر عليه إسكانه إذا لم تكن له إقامة صالحة في البلاد".