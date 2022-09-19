النعش في طريقه إلى قلعة وندسور لتُدفن بجوار زوجها.. قادة العالم يحتشدون لتوديع ملكة بريطانيا

بدأت في وقت سابق اليوم مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، فيما احتشد قادة وملوك من أنحاء العالم في لندن اليوم الإثنين لتوديعها، بعد وفاة الشخصية المحبوبة التي وحّدت الأمة خلال فترة حكم استمرت 70 عامًا.
وقبل الساعة 11 صباحًا (10:00 بتوقيت غرينتش) بقليل، ظهر النعش المصنوع من خشب البلوط والمغطى بالعلم الملكي وفوقه تاج الإمبراطورية على عربة مدفع تحت سماء ملبدة بالغيوم، ليتم نقله في موكب عسكري إلى كنيسة وستمنستر آبي.
وسار نجلها الأكبر ووريثها الملك تشارلز وكبار أفراد العائلة المالكة وراء النعش وسط أصوات جرس تدق في الخلفية.
واصطفّ عشرات الآلاف في الشوارع؛ لمشاهدة مرور نعش الملكة من قاعة وستمنستر التاريخية في البرلمان إلى كنيسة وستمنستر القريبة، ثم في النهاية إلى قلعة وندسور، حيث سيتم دفنها إلى جانب زوجها الراحل.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن من بين من نعى الملكة التي رحلت عن عمر ناهز 96 عامًا بعدما قضت أطول فترة بين ملوك بريطانيا على العرش، وتمتعت باحترام على مستوى العالم بأسره تقريبًا لخدمتها لبلادها.
وقال بايدن: "كنتم محظوظين بوجودها لمدة 70 عامًا.. وكذلك كنا جميعًا".
ووسط الحشود التي توافدت من أنحاء بريطانيا ومن خارجها، تسلّق البعض أعمدة الإنارة، ووقفوا على الحواجز؛ لإلقاء نظرة على الموكب الملكي.
ووفق "الفرنسية" يشاهد ملايين آخرون عبر شاشات التلفزيون في منازلهم الجنازة اليوم، والذي أعلن عطلة رسمية، ولم يسبق بث جنازة لملك بريطاني على التلفزيون من قبل.