النعش في طريقه إلى قلعة وندسور لتُدفن بجوار زوجها.. قادة العالم يحتشدون لتوديع ملكة بريطانيا

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن من بين من نعى الملكة التي رحلت عن عمر ناهز 96 عامًا بعدما قضت أطول فترة بين ملوك بريطانيا على العرش، وتمتعت باحترام على مستوى العالم بأسره تقريبًا لخدمتها لبلادها.