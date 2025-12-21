محطات
الضباب يعطّل مطار دلهي: إلغاء 110 رحلات وتأخير أكثر من 370 أخرى
أعلن مطار دلهي، اليوم، إلغاء 110 رحلات جوية، وتأخير أكثر من 370 رحلة أخرى، نتيجة تدني مستوى الرؤية بسبب الضباب الكثيف الذي غطى أجواء العاصمة الهندية.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية "برس تراست أوف إنديا" عن أحد المسؤولين أن الإلغاءات شملت 59 رحلة وصول و51 رحلة مغادرة.
وبحسب بيانات موقع تتبّع الرحلات الجوية "فلايت رادار 24"، فإن متوسط تأخير رحلات المغادرة بلغ نحو 26 دقيقة، في وقت تواصل فيه الأحوال الجوية تأثيرها الكبير على حركة الطيران في المطار الدولي.