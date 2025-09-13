أسوة بالسعودية.. الأردن يحظر غرف الدردشة في "روبلوكس" لحماية الناشئين

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لحماية الأطفال والناشئين من الأخطار الرقمية، بعدما أظهرت الدراسات المتخصصة أن غرف الدردشة المفتوحة "تنطوي على مخاطر تتمثل في إمكانية تعرّض الأطفال للإساءة أو الاستغلال أو الترويج لسلوكيات غير آمنة"، مشيرة إلى أن طبيعة التفاعل مع مجهولين تجعلها "بيئة خصبة لنشر محتويات غير ملائمة أو محاولات تواصل ضارّة".