أسوة بالسعودية.. الأردن يحظر غرف الدردشة في "روبلوكس" لحماية الناشئين

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية أنها تواصلت مع القائمين على منصة "روبلوكس" وتم التوافق على حجب المنصة لغرف الدردشة كاملة للمستخدمين في الأردن، أسوة بالسعودية والإمارات، وفقاً لموقع "روسيا اليوم".
وأكدت الهيئة أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الحكومة لحماية الأطفال والناشئين من الأخطار الرقمية، بعدما أظهرت الدراسات المتخصصة أن غرف الدردشة المفتوحة "تنطوي على مخاطر تتمثل في إمكانية تعرّض الأطفال للإساءة أو الاستغلال أو الترويج لسلوكيات غير آمنة"، مشيرة إلى أن طبيعة التفاعل مع مجهولين تجعلها "بيئة خصبة لنشر محتويات غير ملائمة أو محاولات تواصل ضارّة".
وأوضحت الهيئة أن التواصل المباشر مع إدارة المنصة تمخض عن اتفاق على حجب غرف الدردشة بالكامل وإزالة المحتوى المسيء، مُشيرة إلى أن الإجراء جزء من سياسة وطنية متكاملة تشمل التوعية المجتمعية وتعزيز دور الأسرة في متابعة الاستخدامات الرقمية للأطفال. ودعت أولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني إلى تكثيف الجهود التوعوية والإبلاغ عن أي محتوى خطر، مؤكدة استمرار المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة.
وتأتي الخطوة في سياق تنسيق عربي، حيث حظرت قطر وعمان المنصة بالكامل، بينما قررت الكويت إيقافها، وفي السعودية ألزمت الهيئة المنصة بحجب المحادثات الصوتية والنصية وإيقاف أكثر من 300 ألف لعبة ضمن فئة "ألعاب التجمعات الاجتماعية"، مع تعزيز المراقبة عبر الذكاء الاصطناعي وفريق متخصص بالعربية.