استمرار الحرائق في أوروبا الغربية تحت تأثير موجة الحر

واصلت العديد من دول أوروبا الغربية مكافحة حرائق الغابات المدمِّرة، الأحد، نتيجة موجة حرّ من المتوقع أن تستمرّ إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع، وقد تحطّم العديد من الأرقام القياسية لدرجات الحرارة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل؛ وفق التوقّعات.
في جنوب غرب فرنسا لم تضعف تعبئة رجال الإطفاء للتصدي للحرائق، خصوصًا في جيروند؛ حيث غطّى الدخان حوالي 10500 هكتار من الغابات منذ الثلاثاء في سياق موجة حر يمكن أن تصل إلى 40 درجة محليًّا، وفقًا للأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت 37 قسمًا في درجة عالية من التأهّب الأحد.
وحذّرت المؤسسة العامة للأرصاد الجوية من أنّ "الحرارة تتزايد بينما تنتشر موجة الحر في مختلف أنحاء البلاد".
كما توقّعت الأرصاد الجوية الفرنسية أن يكون الاثنين "الأكثر حرًّا في غرب البلاد"، مشيرة إلى أن درجات الحرارة قد تصل إلى أربعين درجة في بريتاني ونورماندي باس وأكيتان وغرب أوكسيتاني.