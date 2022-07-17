استمرار الحرائق في أوروبا الغربية تحت تأثير موجة الحر

في جنوب غرب فرنسا لم تضعف تعبئة رجال الإطفاء للتصدي للحرائق، خصوصًا في جيروند؛ حيث غطّى الدخان حوالي 10500 هكتار من الغابات منذ الثلاثاء في سياق موجة حر يمكن أن تصل إلى 40 درجة محليًّا، وفقًا للأرصاد الجوية الفرنسية التي وضعت 37 قسمًا في درجة عالية من التأهّب الأحد.