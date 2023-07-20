"بات اسمًا على مسمى".. "وادي الموت" يودي بحياة رجل سبعيني.. وهذا سبب وفاته

وعُثر على الرجل الذي يقيم في لوس أنجلوس منهارًا بجوار دورة مياه في جولدن كانيون، مرتديًا قبعة شمسية وملابس للمشي لمسافات طويلة، ويعتقد مسؤولو الحديقة أنه ربما كان يتجول في المسار الشهير هناك، وفقًا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية.