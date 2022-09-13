سقوط قتلى وجرحى إثر انهيار مبنى مأهول بالسكان بالعاصمة الأردنية

وتفصيلاً، قال الأمن العام في الأردن، إن فرقه العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، وصلت إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض، والعمل جارٍ من أجل إخراجها وإخلائها.