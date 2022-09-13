سقوط قتلى وجرحى إثر انهيار مبنى مأهول بالسكان بالعاصمة الأردنية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم فيما أُصيب سبعة آخرون بجروح في انهيار مبنى مؤلف من أربعة طوابق في عمان، على ما أعلنت السلطات الأردنية، يوم الثلاثاء، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال الأمن العام في الأردن، إن فرقه العاملة في حادثة انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، وصلت إلى ثلاث جثث تحت الأنقاض، والعمل جارٍ من أجل إخراجها وإخلائها.
وأهابت مديرية الأمن العام بالمواطنين التعاون مع رجال الأمن، والالتزام بالإرشادات الواردة، وعدم التوجه للمنطقة أو التجمهر حولها لتمكين الفرق من متابعة عملها.
وأكدت المديرية أنها الجهة الوحيدة التي تتعامل مع الإصابات في الموقع، وأنها تعلن عنها أولاً بأول دون تأخير، وأن الإصابات المبينة بأعلاه هي الإصابات التي تعاملت معها، خلال عمليات الإنقاذ.
وتفقد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ووزراء الداخلية والصحة والدولة لشؤون الإعلام، مكان الحادث للإشراف على عمليات الإنقاذ والإخلاء.
وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول للصحافيين في مكان الحادث إن "رئيس الوزراء أوعز لأمين العاصمة والمسؤولين البحث عن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذه العمارة".