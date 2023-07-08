حُسن الخاتمة.. وفاة مُسِنّ مصري داخل المسجد أثناء استماعه لخطبة الجمعة

وقال أهالي القرية: إن المتوفى كان بصحة جيدة، وقلبه معلق بالمساجد، يذهب قبل موعد كل صلاة ويصلي السنة، ويجلس ذاكرًا لله حتى يتم تأدية الصلاة، كما أنه كان مواظبًا على صلاة الفجر بالمسجد.