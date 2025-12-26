"حالة أقل من واحد في المليون".. ولادة طفل معجزة بعد حمل في كيس ملتصق بالكبد

وفي مركز سيدارز-سيناي الطبي، أظهرت الموجات فوق الصوتية وصور الرنين المغناطيسي أن رحمها كان فارغًا. وأوضح الدكتور جون أوزيميك، المدير الطبي لقسم الولادة في المستشفى، أن الجنين، الذي لا يزال داخل الكيس الأمنيوسي، كان ملتصقًا بالكبد ويبدو مغروسًا في جدار الحوض. وأضاف أن حالات الحمل خارج الرحم تحدث بمعدل حالة واحدة من كل 30 ألف تقريبًا، إلا أن الحالات التي تصل إلى تمام الحمل تُعد نادرة جدًا، وأقل بكثير من حالة واحدة في المليون، واصفًا ما حدث بأنه "أمر لا يُصدق حقًا".