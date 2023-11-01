بضغط شديد وسرعة 150 كم بالساعة.. هل يجب كبح العطاس أثناء خروجه من الأنف؟!

يؤدي إغلاق الفم أو الأنف في أثناء العطاس إلى زيادة الضغط في الشعب الهوائية بمقدار خمس إلى 20 مرة أكثر من العطاس العادي. ومع عدم وجود مفر، يجب أن ينتقل هذا الضغط إلى مكان آخر؛ مما قد يؤدي إلى تلف عينيك أو أذنيك أو أوعيتك الدموية. وعلى الرغم من أن الخطر منخفض، فقد تم الإبلاغ عن تمدد الأوعية الدموية في الدماغ وتمزق الحلق وانهيار الرئة.