تقرير أممي: "طفل من بين كل 7" يعاني من أمراض الصحة العقلية.. دعوة للتخلص من الرعاية المؤسسية ووضع الأطفال برعاية عائلاتهم

وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية الذي يُعقد في 10 أكتوبر من كل عام، أكد التقرير على أهمية تعزيز خدمات الدعم النفسي للأطفال والمراهقين. ووفقًا للبيانات، فإن الأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 19 عامًا يعانون من أمراض مثل القلق، الاكتئاب، واضطرابات السلوك، حيث تظهر ثلث حالات الإصابة قبل سن 14 عامًا ونصفها قبل بلوغ 18 عامًا.