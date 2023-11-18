بالفيديو.. شاهد ما فعله جندي إسرائيلي في مسجد وقت الأذان

كشف فيديو صادم عن اللحظة التي قام فيها أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء قنبلة داخل أحد المساجد في مدينة رام الله، في الضفة الغربية بفلسطين.
وحسب موقع صحيفة "الأخبار" المصرية: رصد تقرير مصور بثّته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أحد جنود الاحتلال يطلب من زميله تصويره أثناء إلقاء القنبلة داخل مسجد غرب مدينة رام الله أثناء رفع الأذان.
وبالفعل قام الجندي الإسرائيلي بالتوجه ناحية باب المسجد أثناء رفع الأذان، وقام بإلقاء القنبلة داخله، وعاد مسرعًا قبل أن تنفجر القنبلة داخل المسجد.
ولم يكشف الفيديو إذا ما كان هناك مصابون.