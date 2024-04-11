ترامب يخسر موقعه في تصنيف أغنى 500 في العالم

ووفق "رويترز" أدى ذلك إلى انخفاض ثروة ترامب إلى 4.6 مليارات دولار؛ مما قاد إلى خروجه من قائمة "بلومبرغ" للمليارديرات؛ إذ تبلغ أدنى ثروة للشخصيات المدرجة في القائمة 5.76 مليارات دولار.