أمريكا.. حظر مادة سامة تُستخدم في المشروبات الغازية والعصائر

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، أن الدراسات العلمية أظهرت أن تراكم هذه المادة في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك اضطرابات في الجهاز العصبي وأضرار في الأعضاء.