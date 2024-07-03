أمريكا.. حظر مادة سامة تُستخدم في المشروبات الغازية والعصائر

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية حظر استخدام الزيوت النباتية البرومينية (Brominated vegetable oil) في المشروبات الغازية والرياضية والعصائر التي تحتوي على نكهات حمضية مثل الليمون والبرتقال وغيرها، بعد أن أكدت الدراسات العلمية عدم مأمونية هذه الزيوت وضررها على البشر.
وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، أن الدراسات العلمية أظهرت أن تراكم هذه المادة في الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك اضطرابات في الجهاز العصبي وأضرار في الأعضاء.
وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أنه سيتم حظر المادة رسميًّا بداية من يوم 2 أغسطس المقبل، وستقوم الشركات المنتجة للمشروبات الغازية وغيرها بتعديل وصفاتها واستبدال الزيوت النباتية البرومينية (BVO) بمكونات أخرى آمنة.
وأشار خبراء صحيون إلى أن هذه المادة سامة تتراكم في الدهون والكبد والقلب والدماغ مع مرور الوقت، وتسبب مشاكل في الغدة الدرقية وتثير مخاوف صحية متنوعة.